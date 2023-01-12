Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars’ta meteoroloji buzlanma ve don uyarısında bulunda bulundu.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ve su ikramı yaptı

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun ve beraberindekiler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönem sonu sınavları sebebiyle BŞEEÜ Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ve su ikramı yaptı. Uzun öğrencilere olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını belirterek; “Özellikle sınav haftalarında öğrenci kardeşlerimiz derslerine odaklanıyorlar, biz de onlar ders çalışırken destek olmak için öğrencilerimize çorba ikramında bulunduk. Etkinliğimiz de emeği geçen BŞEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Fırıncı, Kızılay kulüp hocamız Emre Burak Güngör ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz" dedi.