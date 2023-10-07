Türk Kızılay’ı Ağrı Şubesi, köyde yaşayan çocukları ziyaret ederek kışlık mont ve bot hediye etti.

Havaların soğumaya başladığı Ağrı’da, Kızılay gönüllüleri çocukları unutmadı. Tezeren, Karasu ve Adımova köyü öğrencilerini ziyaret eden gönüllüler, öğrenciler ile eğlenceli vakitler geçirdi. Palyaço ve müzik eşliğinde eğlenen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Toplam bin öğrenciye de kışlık bot ve mont hediye edildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç’un da katıldığı Karasu köyü etkinliğinde, Koç öğrencilerle tek tek sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Program ile ilgili açıklama yapan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Kış şartlarının çok zor geçtiği bir ilde yaşıyoruz, öğrenciler için iyi bir mont ve bot çok önemli. İlimiz merkezde,köylerde ve ilçelerimizde 1000 öğrenciye mont ve bot hediye ederek kış çalışmalarımıza başladık, inşallah daha çok öğrencimizi giydirerek kışı sıcacık geçirmelerini sağlayacağız" dedi.