Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından başlatılan "Pizza Yemeyen Köy Çocukları Kalmasın" projesi kapsamında köyleri ziyaret eden Kızılay ekipleri, çocuklarla bir araya gelerek pizza ikramında bulundu.

Kızılay Muş Şube Başkanlığı, köy çocuklarını sevindirmek amacıyla anlamlı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Hasköy ilçesine bağlı Sarıbahçe ve Umurca köylerinde çocuklarla bir araya gelen Kızılay gönüllüleri, onlara pizza ve ayran ikram etti. İlk defa pizza yiyen çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Gönüllü ekip, çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayıp hatıra fotoğrafları çekerek keyifli anlar yaşattı.

Bu tür etkinliklerin toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ve çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmanın kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirten Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş, "Bizler Kızılay Muş İl Merkezi Başkanlığı olarak köy okullarındaki öğrencilere pizza etkinliği düzenledik. Bizim buradaki amacımız, kırsal kesimdeki köy çocuklarımızı ve pizzayla tanışmayan çocuklarımızın pizzayla tanışması, pizzayı onlara tattırmak, pizzanın içerisinde neler olduğunu tanıtmaktır. Çocukların bu mutlu günlerine ortak olduk. Çocuklar bizleri sevinçli ve heyecanlı bir şekilde karşıladılar. Bizler de Kızılay ekibi olarak bu etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte çocuklara ulaştık ve çocuklar çok sevindiler. Bugün itibariyle 100 çocuğa ulaşmış bulunmaktayız. Bundan sonra ki etkinliklerimizden bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Amacımız kırsaldaki çocuklarımızın etkinliğe katılımlarını sağlamak. Biz bu sürece devam edip 400 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Güzel bir gün geçirmesini sağlayan Kızılay gönüllülerine teşekkür eden çocuklardan Sabır Arslan ise "Kızılay bize pizza getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hayatımda daha önce pizza yemedim, ilk defa yiyorum" şeklinde konuştu.