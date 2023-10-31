Kızılay, Kırşehir Cacabey Meydanı’nda kan stoklarının tükenmemesi için kan bağışı çağrısında bulundu.

Cacabey Meydanı’nda Kasım ayı sonuna kadar kalacak olan Kızılay kan toplama aracına Kırşehirlilerin ciddi oranda kan bağışıyla destek olması bekleniyor. Kızılay Kırşehir Şube Yetkilisi Naciye Kızıl, kan vermenin stoklar kadar insan sağlığı için de önemli olduğunu söyledi. Kızıl açıklamasında; "Cacabey Meydanı’nda Kızılay tırı Kasım ayı sonunda dek duracak. Her vatandaş milli bir görev edinerek kan vermeli. Kan stoklarındaki düşüş için de kan bağışı yapmak önemli bir durumdur" dedi.

Kan bağışı yapmak isteyenlerin 18-65 yaş aralığında olmaları gerekiyor. Ayrıca, son 1 yıl içinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamamış olmaları da kan bağışı için gerekli. Kan bağışı, sadece kan stoklarının tükenmesini önlemekle kalmazken aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde de hayat kurtarıcı bir rol oyuyor. Bu nedenle Kızılay Kırşehir Şubesi, kan bağışı kampanyasına vatandaşların destek vermesini bekliyor.