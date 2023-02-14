Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından kent merkezinde hastane ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilen depremzedelere destek geldi.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından kent merkezinde hastane ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilen depremzedelere destek geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin ardından 10 il etkilenmiş, yaralılar ve depremzedeler Türkiye’nin dört bir yanındaki hastane ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilmişti. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan depremzedeleri Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Burada depremzedeleri geçmiş olsun dileklerini ileten Uzun, ardından kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilen aileleri ziyaret etti. Türk Kızılay’ı olarak tüm depremzedelerin yanında olduklarını anlatan Uzun, Bilecik halkına da toplanan yardımlarda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.