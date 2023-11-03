Ordu’nun Ünye ilçesinde, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli bir gün yaşadı.

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle Ünye’de bulunan özel bir kreşteki çocuklar ile Anafarta İlkokulu öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hediye, oyuncak ve ikramların verildiği programda çocuklar, Türk Kızılay Ünye Şubesi görevlileri ile birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Ünye Anafarta İlkokulu Sınıf Öğretmeni Erdoğan Kapıcıoğlu, Türk Kızılay’ın önemine değinerek, "Türk Kızılay, başka ülkelerde meydana gelen afetlere de yardım elini uzatır. Böylece Türk halkının ne kadar yardımsever olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Kızılay bütün bu yardımları halktan topladığı bağışlarla ve kendi gelirleriyle yapmaktadır. Kısaca iyi günümüzde Kızılay’a yaptığımız yardımlar, kötü günümüzde bizlere dönmektedir” ifadelerine yer verdi.

Program, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen şiir gösterileri ile devam etti.