Afet bölgesindeki acil kan ihtiyacının karşılanması adına gerçekleştirilen organizasyonda seferber olan Aras Elektrik’e Kızılay tarafından teşekkür belgesi verildi.

Her yıl Kızılay ile yapılan kan bağışı organizasyonlarına yoğun ilgi gösteren Aras Elektrik, yakın zamanda gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyası ile deprem bölgesindeki afetzedeler için kan bağışında bulunmuştu.

ARAS EDAŞ Genel Müdür Fikret Akbaş: "Her yıl hizmet bölgemizde gerçekleştirdiğimiz kan bağışı organizasyonunu bu yıl diğer yıllardan farklı olarak deprem bölgesi için gerçekleştirdik. Şubat ayında meydana gelen depremden etkilen 11 ilimiz için tüm Türkiye seferber oldu. Biz de Aras Elektrik olarak elimizden gelen her türlü desteği sağladık. Kızılay işbirliği ile kan bağışında bulunan çalışma arkadaşlarımın hassasiyeti beni çok mutlu etti. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu yineleyen Akbaş: “Depremden etkilenen vatandaşlarımızdan kan ihtiyacı olanlar için başlatılan bu kampanyalara destek verdik vermeye de devam edeceğiz. Bu hizmetimizin teşekkür belgesi ile ödüllendirilmesi elbette bizleri çok mutlu etti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada desteklerimizi sürdüreceğiz.” dedi.