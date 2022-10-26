Türk Kızılay Silopi Şube Başkanlığınca ihtiyaç sahibi 850 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Silopi Şube Başkanlığınca ihtiyaç sahibi 850 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Silopi Şubesi ilçede daha önce tespit edilen 850 çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu. İlçe yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllülerince ilçe merkezi ve köylerde daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, yardımları ulaştırıldı. Ekipler haneleri ziyaret ederek 850 çocuğa kışlık yardımında bulunurken, aileler Kızılay ekiplerine teşekkür etti..

Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar yaptığı açıklamada faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti. Hayırseverler tarafından kendilerine ulaştırılan giyim malzemelerinin ihtiyaç sahibi çocuklara armağan ettiklerini ifade eden başkan Tatar, hayırseverlerin sayısının artması gerektiğini kaydetti.