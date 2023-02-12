Kızılay tarafından depremzedeler için başlatılan kan bağışı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Türk Kızılayı Çapa Kan Bağış Doktoru Dr. Burak Kızanlık, "Geçtiğimiz haftaki yoğun kan bağışı süreci sonucunda bugün itibarıyla beyaz kan ihtiyacı karşılandı. Ancak yarından itibaren tekrar rutin işleyişimize devam edeceğiz" dedi.

Kızılay tarafından depremzedeler için başlatılan kan bağışı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Türk Kızılayı Çapa Kan Bağış Doktoru Dr. Burak Kızanlık, "Geçtiğimiz haftaki yoğun kan bağışı süreci sonucunda bugün itibarıyla beyaz kan ihtiyacı karşılandı. Ancak yarından itibaren tekrar rutin işleyişimize devam edeceğiz" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ortaya çıkan kan ihtiyacı için seferberlik ilan edilmişti. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ndeki Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi’nde kan bağışı ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanıyor. Ülke genelinde kan bağışı seferberliği başlatılmasıyla vatandaşlar depremzedelere umut ışığı olmak için kan bağışında bulunuyor.

"Vatandaşlarımızı sadece bugün değil, yılın diğer günlerinde de kan bağışına davet ediyoruz"

Kan bağışının önemini vurgulayan Türk Kızılayı Çapa Kan Bağış Doktoru Dr. Burak Kızanlık, “Şu anda ülke genelinde kan stoklarında herhangi bir problem olmamakla beraber kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu sürekli göz önünde bulundurursak vatandaşlarımızı sadece bugün değil, yılın diğer günlerinde de kan bağışına davet ediyoruz. Her bölgede ihtiyaç olduğu gibi depremde etkilenen 10 bölgede kan bağışının devre dışı kalması ve faaliyete kapanması nedeniyle diğer illerde kalan vatandaşlarımızın, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bütün büyükşehirlerimizde kan bağışına ihtiyacımız mevcuttur” şeklinde konuştu.

Beyaz kan ihtiyacından bahseden Dr. Kızanlık, “Şu an için kanın işlenmesi süreçleri devam ettiği için geçtiğimiz haftaki yoğun kan bağışı süreci sonucunda bugün itibarıyla beyaz kan ihtiyacı karşılandı ancak yarından itibaren tekrar rutin işleyişimize devam edeceğiz. Ülkede kan stokları genel olarak tatmin edici seviyededir. Ancak bugün itibarıyla arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ihtiyaçları olması sebebiyle kan ihtiyacı önümüzdeki günlerde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

15. kan bağışını yaptığını belirten Sonuç Akdemir, “Çok üzüntülüyüz, içimiz yanıyor. Ben daha önce de kan bağışı yapıyordum. Bu 15. kan bağışım olacak. Bugün daha da hassasız, kenetlenmemiz lazım. Oraya gidip bir şey yapamıyorsak da kan bağışı yaparak destek olmamız lazım. Vatandaşlarımız hiçbir şey yapamıyorlarsa bile Kızılay’a kan bağışı yaparak desteklerini sunabilirler. Vatandaşlar olarak maddi manevi bütün yardımlarımızı yaptık, bu da bir nebze olsun içimizi soğutuyor” diye konuştu.

Vatandaşları kan bağışı yapmaya davet eden Muhammed Bünyamin Varlık ise, “İnsanlara umut olmak için buradayız. Birlik ve beraberlik olduğunda her şeyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Benim ilk kan bağışım olacak. Maddi ve manevi bütün desteklerimizi esirgemeden yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım vatandaşlarımız da böyle anlar ve hayatlarını böyle geçirir. Allah hepimize yardım etsin” dedi.