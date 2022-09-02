Bölgede verdiği enerji dağıtım hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Aras Elektrik, Genel Müdürlük Kampüsü’nde personelin katılımı ile Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Bölgede verdiği enerji dağıtım hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Aras Elektrik, Genel Müdürlük Kampüsü’nde personelin katılımı ile Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Aras Elektrik tarafından sorumluluk bölgesindeki tüm illerde sık sık tekrarlanan kan verme organizasyonu, çalışanların yoğun ilgisiyle kampüs içerisine konumlandırılan Kızılay kan verme aracının içerisinde gerçekleşti. Kan bağışı yapmadan önce Genel Müdürlük toplantı salonunda personele “Kan Bağışçısı Kazanımı ve Kök Hücre Bilgilendirme Eğitimi” verildi.

“İyilik Kanımızda Var” sloganı ile yola çıkılarak düzenlenen organizasyonda Teknik Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Yaşar Babur: “Her yıl hizmet bölgemizdeki bütün illerimizde kan bağışı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Kızılay ile birlikte yaptığımız bu organizasyona personelimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgiden dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ” dedi.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars’ta 2 binden fazla personel ile elektrik dağıtım hizmeti verdiği her ilde yılda 2 defa gerçekleştirdiği kan bağışı organizasyonlarını düzenli hale getirerek çalışanlar ve müşteriler için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.