Korkuteli ’de yaşayan Şaban Özkan’a, Kızılay’ına 35 kan bağışı yaptığı için altın madalya verildi.

Şaban Özkan’a altın madalyası Kızılay kan merkezi kan bağışçısı kazanım uzmanı Hüseyin Uyar ve Uzunoluk Mahalle Muhtarı Muhammet Ali Üzüm tarafından taktim edildi. Kan bağışının önemine dikkat çeken Hüseyin Uyar, “Aslında en önemli şey paylaşmak, ihtiyacı olana yardım elini uzatmak. Türk Kızılay’ı gibi kuruluşlarımızın çalışmaları sayesinde unutmaya başladığımız değerleri yeniden hatırlıyoruz. Bizler, Çanakkale’de kan kaybetmesin diye düşman askerinin yarasına kendi gömleğinden parça kesen Mehmetçiklerin torunlarıyız. Dünyayı iyilikle, şefkatle ve paylaşımcı olursak ayakta tutabiliriz” dedi.

Kan bağışında gönüllülük esasının olduğunu ifade eden Uyar “ Kan vererek bir insana can oluyorsunuz. Bu çok değerli ve çok kıymetli bir durum. Korkuteli, kan bağışı konusunda iyi seviyelerde. Korkuteli’nde kan bağışı projeleri sayesince daha yukarılara taşımak istiyoruz ve herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz” dedi.