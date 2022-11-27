Diyarbakır’da Kızılay Sur Şubesi, soğuk kış mevsiminin başlaması ile birlikte ilçedeki yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için “kış üşütür siz ısıtın” çağrısıyla “1 bot 1 mont” yardım kampanyası başlattı.

Diyarbakır’da Kızılay Sur Şubesi, soğuk kış mevsiminin başlaması ile birlikte ilçedeki yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için “kış üşütür siz ısıtın” çağrısıyla “1 bot 1 mont” yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Cüneyt Özmen, hayırseverler ve yetimler arasında köprü vazifesi görmek istediklerini belirterek, tüm hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Kampanya koordinatörü Kızılay Sur Şube Başkan Yardımcısı Gülhan Sönmez, Kızılay Sur Şubesi olarak soğuk kış mevsiminin başlaması nedeniyle yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için "1 bot 1 mont" yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Sönmez, “Tüm hayırseverlerimizi kanadı kırık yetim ve muhtaç kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için öğrencilerimizi ısıtacak kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Bu kampanyamız vesilesi ile yetim ve muhtaç öğrencilerimizi soğuk kış şartlarında asırlık merhamet çınarı Kızılay’ın sıcaklığı ile ısıtmak istiyoruz” dedi.

Kampanya öncesinde yapılacak nakdi ve ayni bağışlar ile önceden tespit edilen yetim ve muhtaç öğrenciler giydirilerek kışa hazırlıklı hale getirileceği belirtildi.