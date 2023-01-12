Türk Kızılay Silopi Şube gönüllüleri Silopi Atatürk İlkokulnda öğrenciler ile bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Türk Kızılay Silopi Şube gönüllüleri Silopi Atatürk İlkokulnda öğrenciler ile bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay Silopi Şubesi Atatürk İlkokulu konferans salonunda 2. sınıf öğrencilerine Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kızılay yardım faaliyetlerini içeren çizgi film izletti. Daha sonra öğrencilerin okul bahçesinde yüzlerine çeşitli hayvan figürlerini çizerek öğrenciler ile doyasıya eğlendi. Etkinlik sonrası futbol, yakan top ve müzik eşliğinde çeşitli oyun oynayan gönüllüler toplu fotoğraf çektikten sonra buradan ayrıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar bu tür etkinliklerle öğrencilere Kızılay’ı tanıttıklarını söyledi. Tatar, ilçe ve köylerde gitmedik okul bırakmadıklarını, bütün okullardaki öğrencilere ulaşarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.