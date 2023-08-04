Kızılay Sivas Şubesi Başkanı iken Genel Merkez yöneticiliğine görevlendirilen Mustafa Sarılar, Şube Başkanlığını Fikret Doğruyol’a devretti.

Kızılay Sivas Şube Başkanlığını yürüten Mustafa Sarılar, görevi Fikret Doğruyol’a teslim etti. En son 2019 yılında seçilen ve o günden bu yana şube başkanlığı görevini yürüten Mustafa Sarılar, Kızılay Genel Merkezi’nde görev almasının ardından Sivas Şube Başkanlığını Doğruyol’a devretti.

“Kızılay büyük bir aile”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Sarılar, Ankara’da Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiğini ifade ederek, “Şube başkanlığını tüzüğümüz gereği bırakmak durumundayım. İstifamı verdikten sonra Yönetim Kurulu içerisinde yaptığımız değerlendirmelerde 10 yıldır beraber çalıştığım Fikret Doğruyol kardeşimizi Sivas Şube Başkanlığına getirdik. Biz Kızılay olarak bir aile olduğumuz için hep birlikte Kızılay’ın, şehrimizin menfaatine yapılacak her türlü organizasyonlarda birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Genel Merkez yöneticiliğinin yanı sıra Kızılay içecek grubunun yönetimine girdiğini ifade eden Sarılar, “Kızılay’ın geçmişte sorunlar yaşadığını herkes biliyor. Biz bu sıkıntıları kaldırmak için özverili bir şekilde gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ettik. Sivas Şubesini önemli bir yere getirdik. Hiçbir maddi menfaat beklemeden bu yola Allah rızası için çıktık. Bu görevimizi inşallah Ankara’da devam ettireceğiz. Yeni başkanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Elimden gelen gayreti göstereceğim”

Yeni Başkan Fikret Doğruyol ise, “Bana verilen bu görevden dolayı Yönetim Kurulumuza ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. Elimden gelen gayreti göstereceğim. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.