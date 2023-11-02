Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığı tarafından "Oyuncağımı Paylaşıyorum" projesinin startı verildi.

Proje hakkında bilgi veren Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, genel merkezleri tarafından bir çok hazırladıkları projenin destek gördüğünü söyledi. Uzun, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları projenin odağı konumunda yer alırken gençlerimizin çocuklarımızın da paylaşmayı ve dayanışma içinde yaşamayı öğrenmeleri hedeflendi. İyiliğin paylaştıkça artacağını savunan bu projede Türk Kızılay gönüllülerinin tamamını geri dönüştürerek yaptıkları oyuncak kumbarası kentte eğitim veren özel bir okula teslim edildi. Kumbarada toplanan oyuncaklar Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerdeki çocuklara ulaştırılacak. Bu sayede oyuncağı olmayan çocukların da yüzü hep gülecek" dedi.