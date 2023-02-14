14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevdiklerini hediye almak isteyen çiftler depremzedeler için hem bağışta bulunuyor hem de sevdiği insanları yaptıkları bağışlarlar sevindiriyor.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevdiklerini hediye almak isteyen çiftler depremzedeler için hem bağışta bulunuyor hem de sevdiği insanları yaptıkları bağışlarlar sevindiriyor.

Kızılay Ortahisar Şubesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına nişanlısı Ebru Özcan adına ilk bağışı yapan Mustafa Nuri Sungur’a bağış plaketini teslim eden Şube Başkanı Zübeyir Efendioğlu bağışçıya teşekkür ederek “14 Şubat’ta sevdikleriniz adına deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Kızılay Ortahisar Şubesi olarak başlatmış olduğumuz çadır kampanyasına destek verdiniz teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız” dedi.

Bağış kampanyasını internetteki paylaşımlarda gördüğünü belirten Mustafa Nuri Sungur “Kızılay’ın başlatmış olduğu bağış kampanyasını gördüm nişanlım adına bağışta bulunarak hem nişanlımı mutlu etmiş oldum hem de deprem bölgesindeki insanlara biz de kendimizce destek vererek bu zor günlerde onların yanında olduğumuzu beyan etmiş olduk. Bu güzel kampanya dolayısıyla Kızılay Ortahisar Şubesine teşekkür ediyorum” diyerek düşüncelerini ifade etti.