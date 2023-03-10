Kızılay’ın; Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 ilde hizmet veren 1’i diş kliniği toplam 8 mobil sağlık aracı, sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmeti sunuyor.

Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen 8 mobil sağlık aracı, afet bölgesinde yaklaşık 20 bin kişiye sağlık desteği sağladı. Kızılaycılar köy köy, belde belde dolaşarak evde sağlık hizmeti alması gereken afetzedelere de sağlık hizmeti sunuyor.

Yaklaşık 20 bin afetzedeye sağlık hizmeti

Birinci basamak sağlık hizmeti veren mobil sağlık araçları afetin ilk anından itibaren bölgede çalışmalara katılırken; bugüne kadar toplamda 7 bin 952 kişiyi muayene, 12 bin 307 kişiye ise ücretsiz ilaç dağıtımı gerçekleştirildi. Tam donanımlı; içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapabilen mobil sağlık araçlarında iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunuyor.

210 hastaya evde sağlık hizmeti

Köy köy, çadır çadır, belde belde dolaşan çoğunluğu gönüllü Kızılay sağlık çalışanları; evlerinden dışarı çıkamayan, evde sağlık hizmeti ihtiyacı duyan ve muayene olmak isteyen 210 hastaya evde sağlık hizmeti sundu. Şeker hastalığından uzuvlarını kaybetmiş afetzedeler ile yaşlı ve dışarı çıkamayan afetzedelere sağlık hizmeti verilirken, ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye gibi sosyal yardımlar da hızlıca ulaştırılıyor.

Mobil diş kliniği de afetzedelerin hizmetinde

Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliniğini de hizmete sunan Kızılay, Gaziantep’in Islahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet veriyor. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor.