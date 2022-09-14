Ağrının Taşlıçay ilçesinde Kızılay ilçe temsilcileri, okula yeni başlayan ana sınıfı öğrencilerine hediyeler vererek sevindirdiler.

Ağrının Taşlıçay ilçesinde Kızılay ilçe temsilcileri, okula yeni başlayan ana sınıfı öğrencilerine hediyeler vererek sevindirdiler.

Konu ile ilgili Bilgi veren, Taşlıçay ilçe Temsilcisi Sinan Oral; “İlçemiz ve ilçemize bağlı tüm köylerimizde Okuyan Ana sınıf öğrencilerimiz için Boyama Kitapları, Dezenfekte, maske gibi önemli hediyeler veriyoruz, Öğrencilerimize desteklerimiz ve hediyeler devam edecektir” dedi.