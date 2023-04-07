Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla, kentte bulunan sevgi evlerinde kalan ve deprem bölgesinden gelen yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında, yetimlere sahip çıkılması konusunun gündemden düşmemesi için her yıl Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak anılması nedeniyle, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sevgi evlerinde kalan ve deprem bölgesinden gelen yetim çocuklar için polis evinde iftar programı düzenlendi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen programda, sevgi evlerinde kalan ve deprem bölgesinden gelen yetim çocuklar ve davetliler, akşam ezanının okunmasıyla dua ederek oruçlarını açtı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, korunmaya muhtaç çocuklarla iftar programında buluşmanın, olumsuzlukları hatırlamak yerine birlik ve beraberliğe vesile olması gerektiğini söyledi.

Ramazan iftarlarını her yıl sosyal etkinliklerle geçirdiklerini belirten Vali Karadeniz, "Bu akşam Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ortaklığı, Manisa Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünün organizasyona katkısı ile çocuklarımızla bir araya geldik. Bu programda aramızda, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan deprem sonrasında kentimize gelen misafirlerimiz de var. Bir araya gelişimizin amacı olumsuzlukları hatırlamak olmamalı. Bu buluşmalar, bundan sonra daha büyük yardımlaşma ve dayanışmalara vesile olmalıdır. Daha iyi günlerde buluşmak, daha keyifli Ramazan aylarında iftarlarımızı açmayı temenni ediyorum" dedi.

İftar programına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Feridun Gülgeç, Türk Kızılay Başmüfettişi Tolga Uçaner, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Kızılay gönüllüleri ve personeli katıldı.