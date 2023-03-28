Kızılay, 11 ilde şiddetli olarak hissedilen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki depremin ardından Malatya’da yaptığı organizasyonlar ile günlük 340 bin yemek dağıtımını gerçekleştiriyor.

Kızılay, depremlerde büyük oranda etkilenen Malatya’da ilk günde beri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malatya’da ikinci deprem anına Eski Belediye Meydanı’nda vatandaşlara çay ikramı, gıda dağıtımı ve battaniye dağıtırken yakalanan Kızılay, şu anda Malatya Büyükşehir Belediyesi Yemek ve Ekmek Fabrikasında, İnönü Üniversitesi Yemekhanesinde ve Malatya Stadında günlük ortalama 340 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Kızılay, üretilen 340 bin yemeği Malatya merkez, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri olmak üzere toplam 312 noktada depremzede vatandaşlara ulaştırıyor.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut, Kızılay tarafından depremden sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Yemek ve Ekmek Fabrikası, İnönü Üniversitesi Yemekhanesi ile Malatya Stadyumunda depremzedeler için günlük yemek yapıldığını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yemek ve Ekmek Fabrikasında, büyükşehir ile birlikte müşterek yapılan çalışmayla, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan müşterek çalışma ile de üniversite yemekhanesinde yemek üretimi yapıldığını belirten Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut, Kızılay’ın Malatya’da depremin yaralarının sarılması için var gücüyle sahada olduğunu belirtti.

İnönü üniversitesi Yemekhanesinde görevi aşçı Mustafa Topçu, depremin ilk gününden beri yemek çıkarttıklarını, ilk 4 gün üniversite imkanları ile ardından da Kızılay ile birlikte çalışmaya başladıklarını belirterek, her öğün yaklaşık 50 bin kişilik yemek çıkarttıklarını kaydetti.

Kendi evinin de depremde ağır hasar gördüğünü, çalıştıkları ekip ile birlikte ailelerini geri planda bıraktıklarını belirten Mustafa Topçu, “İnsana hizmet insanı yormaz” diye konuştu.