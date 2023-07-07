Kızılay kan toplama aracı Samsun’un Kavak ilçesinde stant açtı. Vatandaşları kan bağışı yapmaya davet eden Kızılay Temsilcisi Fatih Döveç, “Verdiğimiz kanla belki bir canı kurtaracağız” dedi.

Kızılay kan toplama aracı "Her Kan Bir Can" sloganı ile Kavak ilçesinde kan bağışı topladı. İlçenin Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi üzerinde kurulan kan bağışı otobüsünde, Türk Kızılay Samsun Bölge Kan Merkezi’nden gelen doktor ve sağlık personeli vatandaşlardan kan bağışı aldı.

Kızılay Kavak Temsilcisi Fatih Döveç, “Her Kan Bir Can” sloganıyla vatandaşlardan kan bağışı topladıklarını söyledi. Kavak’ta yapılan kan bağışı kampanyasına ilgi olduğunu ifade eden Döveç, “Kavaklı hemşerilerimizin verdiği kan bağışları bölgemizdeki hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyor. Böylesine hayırlı bir işe destek veren ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum. Kan vermek bir hayat kurtardığı gibi unutulmamalı ki bağışta bulunanın sağlık açısından da çok faydalıdır. Unutmayalım ki bir gün hepimizin kan bağışına ihtiyacı olabilir. Bağışlayacağınız kanla belki bir insanın hayatını kurtarabiliriz. Kampanyamıza destek veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ederim" dedi.