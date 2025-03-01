Türk Kızılay Ankara İl Merkezi, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek sağlamak amacıyla Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kurulacak 100. Yıl Kütüphanesi projesine katkıda bulunmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda düzenlenen ‘Gönülden Sesler’ dayanışma konseri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleşti.

Konsere, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Yener Tanık ve Zübeyde Hümeyra Çelik, Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Esra Özkoç, Ankara İl Merkezi Başkanı Mehmet Sılay ve çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı. Dayanışma konserinde sahne alan Kızılay Kadın Ankara Korosu, Türk müziğinin en seçkin eserlerini seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren etkinlikte, Gaziantep Nurdağı’nda hayata geçirilecek 100. Yıl Kütüphanesi’ne destek sağlanması amaçlandı. Katılımcılar, bu anlamlı proje için bağışta bulunarak depremzede öğrencilerin eğitimine katkıda bulundu.

100. Yıl Kütüphanesi: Eğitim İçin Umut Işığı

Türk Kızılay tarafından başlatılan 100. Yıl Kütüphaneleri projesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilerin eğitimine kesintisiz devam edebilmeleri için özel olarak oluşturulmuş çalışma ve öğrenme alanları sunuyor. Bugüne kadar Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep gibi illerde toplam 11 kütüphane hizmete açıldı. Türk Kızılay, bu sayıyı artırarak afet bölgelerindeki çocukların eğitim hayatlarını desteklemeye devam etmeyi hedefliyor. Nurdağı’nda kurulacak 100. Yıl Kütüphanesi, özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için sessiz ve donanımlı çalışma alanları, ders kaynakları, bilgisayar ve internet erişimi, yazıcı hizmetleri gibi imkanlar sunacak. Ayrıca, kütüphane içerisinde rehberlik ve sınav hazırlık destekleri, deneme sınavları ve çeşitli eğitim programları da düzenlenecek.