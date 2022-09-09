Kızılay “Sen de yaşam boyu ilk yardım öğren” teması çerçevesinde her evde bir ilk yardımcı olması hedeflerini hız kesmeden sürdürüyor.

Kızılay “Sen de yaşam boyu ilk yardım öğren” teması çerçevesinde her evde bir ilk yardımcı olması hedeflerini hız kesmeden sürdürüyor.

Eğitim ve seminer programlarını arttırarak devam ettiren Kızılay, 28 ilde 35 ilk yardım eğitim merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı ile animasyonlar geliştiren Türk Kızılay, bugüne kadar 236 bin 999 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 587 bin 702 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Daha çok ilk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Kızılay, ilk yardım eğitim merkezlerinin sayısını da arttırmayı hedefliyor.

Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ilkokul öğrencilerinden başlayarak toplumun her kesimine ilk yardım öğretebilecek içerikler ve yayınlar hazırlıyor ve paydaş kuruluşların kullanımına sunuyor.