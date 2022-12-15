Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay Afet Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Türkiye’de ilk kez Kızılay çatısı altında arama kurtarma birimi kurulması kararının onaylandığını söyledi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay Afet Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Türkiye’de ilk kez Kızılay çatısı altında arama kurtarma birimi kurulması kararının onaylandığını söyledi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ilçede Kızılay arama kurtarma ekibi kuracaklarını açıkladı. Başkan Yağız konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Türk Kızılayı Kdz Ereğli Şubesi olarak uzun zamandır planladığımız arama kurtarma birimi kurma projemiz Kızılay Afet Bölge Müdürlüğü tarafından onaylandı. Kızılay olarak Türkiye’de ilk olarak arama kurtarma birimi ilçemizde kurulması yetkisi verildi. Bilindiği üzere daha yakın bir zaman içerisinde Düzce’de bir deprem yaşandı. Çok şükür yıkım olmadı ancak arama kurtarmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bizim bölgemiz birinci derece deprem kuşağında yer almamasına karşın birinci derece deprem kuşağında yer alan illere çok yakınız. Dolayısıyla muhtemel bir felakette ilçemizde kuracağımız arama kurtarma ekibimiz çok kısa bir süre içerisinde müdahale edebilir. İnsanlığa hizmet etmek adına arama kurtarma birimi de büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde bu anlamda yetişmiş deneyimli insan bulmakta mümkün. Kızılay Şubemiz de kuracağımız arama kurtarma biriminde yer almak isteyen madenci, dalgıç, gönüllü itfaiyeci ve diğer gönüllü vatandaşlarımız Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubemiz ile irtibata geçebilirler. Bu konuda bölgemizdeki kamu kurumları başta olmak üzere, sivil toplum ile özel kuruluşları duyarlı olmaya ve Kızılay bünyesinde kuracağımız arama kurtarma birimimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.