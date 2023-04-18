Kızılay Alaşehir Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla hem ayni hem de nakdi yardımlarını gerçekleştiriyor. 341 bin TL nakdi yardımda bulunacak olan Kızılay Alaşehir Şubesi gıda ve giyim yardımlarında da bulunacak.

Kızılay Alaşehir Şubesi ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Ramazan Ayı’nın girmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardımları dağıtmaya başlayan Kızılay Alaşehir şubesinde yardım dağıtımları Ramazan Bayramı’na kadar devam edecek. Kızılay Alaşehir Şubesinin bugüne kadar 266 aileye bin TL nakdi yardım ile gıda ve giyim, 250 depremzede aileye toplam 75 bin TL nakdi yardım ile giyim ve gıda yardımında bulundu. Kızılay Alaşehir Şubesinin ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler için toplamda 341 bin TL nakdi para yardımı ile gıda, giyim ve lojistik yardımda bulunduğu açıklandı. 250 ihtiyaç sahibi aileye de gıda kolisi dağıtıldığı ayrıca 100 aileye de bayramlık giyim yardımı yapılacağı bildirildi. İhtiyaç sahibi aileler de aldıkları yardımlardan dolayı Kızılay ve gönüllülerle birlikte destek veren yardımseverlere teşekkür etti.

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Kızılay olarak Alaşehir’de ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelere yardımlarımız sürüyor. İhtiyaç sahibi ve depremzede ailelere, nakdi, giyim ve gıda yardımı yapıyoruz. Bunun yanında hayırsever vatandaşlarımız kanalıyla bize gelen lojistik destekleri ihtiyaç sahiplerine ve depremzede ailelere gönüllü çalışanlarımızla birlikte ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin mutlaka bize ulaşmasını istiyoruz. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz." dedi.