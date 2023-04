Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından 500 kişilik iftar çadırı kuruldu.

Hakkari Ulu Cami önünde kurulan çadırda ilk yemekler verildi. Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, iftara gelen vatandaşlara kendi elleriyle yemek servisi yaptı. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Ulu Camii önünde kurulan iftar çadırında Ramazan ayının sonuna kadar her gün iftar vereceklerini söyledi. İftar çadırında her gün 500 vatandaşa yemek vermeyi hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, “Ben öncelikle Ramazan aynının feyzinin, bereketinin bütün milletimize, ülkemize, insanlarımıza barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Her yıl olduğu gibi Ramazan ayında iftar yemekleri hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorduk. Bu yıl iftar çadırını kurarak hizmet verdik. İftar çadırımızı Ulu Camii avlusunda kurduk" dedi.