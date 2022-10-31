Türkiye genelinde hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan “Kızılay Haftası Sokağı” etkinlikleri başladı.

Türkiye genelinde hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan “Kızılay Haftası Sokağı” etkinlikleri başladı.

Türk Kızılay’ını ülke genelinde tanıtmak, Kızılaycılık kültürü ve temel ilkelerinin çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırması amacıyla düzenlenen “Kızılay Haftası Sokağı” etkinlikleri, Türk Kızılay’ın Etimesgut yerleşkesinde başladı. “Dünden Daha Güçlüyüz” sloganıyla düzenlenen “Kızılay Sokağı Haftası” çerçevesindeki etkinliklere katılan minik öğrenciler, boyama çalışmaları, sahne gösterileri ve geleneksel sokak oyunları gibi aktivitelerle zaman geçirdi. Öte yandan, Kızılay Haftası etkinliklerinde kurulan Kızılay Afet Çadırı ile de çocuklara afet bölgelerinde yaşanılabilecek durumlara karşı bilgilendirilme yapıldı. Türk Kızılay’ı tarafından geleneksel olarak her yıl 29 Ekim - 4 Kasım arasında düzenlenen etkinlikler, hafta boyunca 81 ilde ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Kızılay’ın amaç ve hedeflerini nesilden nesle aktarmaya devam ediyoruz”

Kızılay tarafından 1943 yılından itibaren kutlanan Kızılay Haftası’nda Kızılaycılık ruhunu yansıtan sayısız etkinlikler düzenlediklerini belirten Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, “Geleceğin Kızılaycılarının zihinlerinde ufak da olsa bir yer edinme gayesi ile tüm Kızılaycılar olarak hafta boyunca seferber oluyoruz. Ankara’da her yıl Hipodrom’da, 29 Ekim’de yapılan geçit resminin son öğesi olarak üzerinde hemşire ve hasta bakıcıların halka gülümseyerek el salladığı, çiçeklerle donatılmış Kızılay arabasının geçmesi, hafta boyunca bu arabanın Kızılay binasının önünde durması ve halka maden suyu dağıtılması gibi bir cumhuriyet geleneği olmuştur. Bizler de bugün Kızılay Haftası vesilesiyle, Kızılay’ın amaç ve hedeflerini nesilden nesle aktarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İllerde kurulan stantlarla gönüllü ağımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz”

Ülke genelinde yapılan organizasyonlar sayesinde Türk Kızılay ve Kızılaycılık kültürünün önemini gelecek nesillerde kalıcı kılmayı hedeflediklerini Özer, “Kızılay Şube ve temsilciliklerimiz 81 ilde Kızılay Haftamızı kutlayacak. Şube ve temsilciliklerimiz, yerel yöneticilerden gerekli izinleri alarak okullara ziyarette bulunacak ve Kızılay sunumlarını gerçekleştirerek Kızılay Haftası mesajlarını iletecekler. Okullarda özellikle gençlere yapılacak olan sunum ve faaliyetlerle Kızılaycılık değerleri hakkında farkındalık oluşturacaklar. İllerde kurulan stantlarla gönüllü ağımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz” dedi.