Zonguldak’ta Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak’ta Kızılay haftası kapsamına Kızılay binası önünde, ‘Kızılay Sokağı’ açıldı. Kızılay sokağının açılışına, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kızılay Genel Müdürü Alper Küçük, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, Afad Müdürü Ahmet Güngör, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Şoförler Odası Başkanı Osman Bahar ve davetliler katıldı.

Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, “156 yaşında olan Kızılay’ımızın, bugün açılış vesilesiyle Zonguldak’ta bulunuyoruz. Tüm yurtta bu coşkuyu yaşıyoruz. İyiliğin amiral gemisi Kızılay, 156 yıldır devletimizin ve milletimizin hizmetinde en güzel görevleri yapmaya devam ediyor. Kızılay’ımız afetlerde devletimizin ve milletimizin yanında afet olmayan zamanlarda da sosyal yardımlarıyla en güzel şekilde devletimizin milletimizin yanında bulunuyor. Özellikle kan hizmetlerini en güzel şekilde yürütüyor. Büyün vatandaşlarımızın ve yöneticilerin verdikleri katkılar için teşekkür ediyoruz” dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri sokağı gezdi. Sokağın içerisinde çocukların yapmış olduğu çeşitli etkinlikler yer aldı. Kızılay tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program son bölümünde Kızılay’a emek verenlere plaket verildi.