Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde deprem bölgesi Adıyaman’da çocuklar doyasıya eğlendirildi.

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 6 Şubat tarihinde binlerce kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği deprem bölgesi Adıyaman’da konteyner kentlerde kalan çocuklara özel eğlence etkinlikleri düzenlendi. K-19 konteyner kentte gerçekleştirilen etkinliklerde eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte çocuklara aynı zamanda çeşitli ikramlarda bulunularak birbirinden farklı hediyeler de verildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Kızılay görevlilerinden Yusuf Kurt, “Bugün Kızılay Haftası etkinlikleri nedeniyle böyle bir eğlence tertip ettik ve 1 hafta sürecek. Şuanda K-19 konteyner kentteyiz. Aslında bizim tek amacımız burada İnsanların ve çocukların deprem psikolojisinden çıkıp tamamen onları eski normal yaşantısına döndürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kızılay Görevlilerinden Büşra Akman ise “Bugün de Kızılay Haftası çerçevesinde etkinlikler düzenledik. Çocukların neşelenmesi için pamuk şeker, ardından bir çok etkinlikler, bileklikler, şapkalar ve içeride de başka etkinliklerimiz olacak. Aynı şekilde oyunlar. Bunun gibi bir çok etkinlikler yapıyoruz çocukların moral ve motivasyonlarını düzeltmek adına. Aynı zamanda veliler de bu konuda bizimle çok ilgililer, bizimle beraber kaynaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Oldukça mutlu olduklarını dile getiren çocuklardan İrem Er ise, “Pamuk şeker dağıttılar, hediyeler dağıttılar. Bizi çok eğlendirdiler çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Zeynep Keser ise konuşmasında, Burada Kızılay’la birlikte çok eğleniyoruz. Etkinliklere katılıyorum, pamuk şeker dağıtıyorlar, etkinlik yapıyorlar. Çok eğleniyoruz” diye konuştu.