Türk Kızılay Pamukkale Şube Başkanı Abdullah Şencan, Pamukkale Genç Kızılay Başkanı Baki Kahveci ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası çerçevesince Tekkeköy Ortaokulu’nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklara Türk Kızılay’ın amaçlarının, birimlerinin tanıtılmasına yönelik sunum yapıldı. Kızılay’ın hazırlamış olduğu ilk yardım konulu bilgilendirici video izletildi. Türk Kızılay’ın tanımı ve ilk yardım konusunda izletilen videonun ardından çocukların etkileşimini artırmak adına bilgi yarışması yapıldı. Yarışma sonrası kazanan gruba hediyeler takdim edildi. Pamukkale Kızılay Başkanı Abdullah Şencan ve Pamukkale Genç Kızılay Başkanı Baki Kahveci öncülüğünde öğrencilere katılım sertifikaları dağıtıldı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de Türk Kızılay Pamukkale Şubesi tarafından çocuklara ilk yardım konulu bilgilendirici video izletildi ve etkileşimi artırmak adına bilgi yarışması yapıldı. Yarışma sonrası kazanan gruba hediyeler dağıtıldı.

Çivril’de uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılık yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Çivril’de uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılık yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.