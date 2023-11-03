Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu öğrencileri Kızılay gönüllüsü oldu. Kızılay gönüllüsü öğrenciler anne, baba ve yakınlarının okul bahçesine gelen Kızılay kan alma aracında, kan vermelerine öncülük etti.

Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu öğrencileri Kızılay gönüllüsü oldu. Öğrenciler farkındalık oluşturmak için okulun bir duvarını Kızılay’ı ve özellikle de kan vermenin önemini anlatan resimler, çizimler yaptı. Anne ve babalarının elinden tutup kan vermeye götüren çocuklar sonra da kendilerine ikram edilen çorbayı içti.

Her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası etkinliklerinin düzenlendiğini söyleyen Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerinin Kızılay gönüllüsü olduğunu belirtti. Kızılay Haftası dolayısıyla tüm öğretmenlerin öğrencilere Kızılay’ı ve önemini anlattığını ifade eden Müdür Mustafa Yılmaz, “Kendilerini Kızılay gönüllüsü kabul eden öğrencilerimiz, Kızılay Haftasından önce okulumuzun bir duvarını Kızılay’ı anlatan kan vermenin önemini vurgulayan resimler yaptı. Gönüllü çocuklarımız sonra da anne ve babalarının kan vermelerini sağladı. Öğrencilerimizin Kızılay gibi bir kurumumuzun bilinçlenmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve bu etkinlikte çocuklarımızın gönüllü olmalarında yanlarında olan velilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.