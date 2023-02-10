Meydana gelen iki büyük depremin ardından sahada bulunan yaklaşık 14 bin Kızılay gönüllüsü, farklı noktalarda afetzedelere yardım etmek için, profesyonel Kızılay ekiplerine destek oluyor.

Meydana gelen iki büyük depremin ardından sahada bulunan yaklaşık 14 bin Kızılay gönüllüsü, farklı noktalarda afetzedelere yardım etmek için, profesyonel Kızılay ekiplerine destek oluyor.

Meydana gelen iki büyük depremin ardından sahada bulunan yaklaşık 14 bin Kızılay gönüllüsü farklı noktalarda afetzedelere yardım etmek için, profesyonel Kızılay ekiplerine destek oluyor. Gönüllüler, depremden etkilenen kırsal kesimlere beslenme, barınma, giyim ve hijyen malzemelerini kara yolunun yanı sıra TSK’nın tahsis ettiği helikopterlerle de ulaştırıyor.

Kızılay depremden etkilenen bölgelerde 5 aşevi, 21 sahra mutfak, 74 ikram aracı, 30 mobil mutfak ve 3 mobil fırın ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay’ın sahada bulunan aşevleri, mobil mutfakları ve sahra mutfaklarından AFAD’ın kurduğu çadır kentlere, depremzedelerin hizmetine açılan öğrenci yurtlarına, spor salonlarına ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanlara gönüllüler tarafından sıcak yemek gönderiliyor.

Depremzedelere yardım ulaştırmak için zamanla yarışan Kızılay, gönüllü desteğinden de en üst seviyede faydalanıyor. 14 bine yakın Kızılay gönüllüsü beslenme malzemesi dağıtımının yanı sıra kırsal kesime ulaşmada da Kızılay’ın gücünü artırıyor. Kızılay personeli ve gönüllüler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterlerle su ve gıda kolilerini ulaşımın zor olduğu köylere ulaştırıyor. Ayrıca kara yoluyla da hem TSK araçları hem Kızılay araçlarıyla köylere acil yardım malzemesi taşınıyor.