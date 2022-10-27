Türk Kızılayı Ağrı gönülleri Adımova köyünde Anasınıfını öğrenciler için renklendirdi.

Türk Kızılayı Ağrı gönülleri Adımova köyünde Anasınıfını öğrenciler için renklendirdi.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, köy okulu çocuklarının yüzlerini güldürmek için etkinlikler yapmaya devam ediyor. Bu kes Adımova köyünün yolunu tutan gönüllüler, anasınıfı öğrencilerinin yuvalarının duvarlarına çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini ve doğa resimlerini çizdi. Keyifli vakit geçiren öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, “Köy köy gezerek çocukların mutluluğuna ortak olmaya çalışıyoruz. Onların eğitim alanlarının güzelleşmesi için Gönüllülerimiz ile birlikte sürekli köy ziyaretleri yapıyoruz. Adımova köyünde Anasınıfımızın duvarlarına eğlenceli resimler çizdik ve çocuklara çeşitli hediyeler verdik.” dedi.