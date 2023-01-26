Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanlığı ’İbadethane Temizlik Projesi’ çerçevesinde sosyal projelerine camileri temizleyerek bir yenisi daha ekledi.

Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanlığı ’İbadethane Temizlik Projesi’ çerçevesinde sosyal projelerine camileri temizleyerek bir yenisi daha ekledi.

Genç Kızılay İlçe Başkanlığı lise teşkilatı gönüllüleri, İlçe Müftülük din görevlileri nezaretindeki Ulu Cami, Şeyh Yavsi Cami, Tabakhane Cami ve Yeni Camii’nde temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Gönüllülerden bazısı elektrik süpürgesi ile halıları süpürürken bazısı da ulaşabildiği tüm noktalardaki toz ve lekeleri ellerindeki bezlerle silerek temizledi. Temizlik sonrasında din görevlileri temizlik için gelen gönüllülere çeşitli ikramlarda bulundu.

Geçen ayda engelliler derneğinde de temizlik çalışması yaptıklarını hatırlatana Genç Kızılay İlçe Başkanı Cengiz Tomar, "Temizlik imandandır hadisini şiar edinerek başlatmış olduğumuz temizlik projesine bir yenisini daha ekledik. Genç Kızılay gönüllülerimizin, mübarek üç aylarında hem camilerin manevi havasını teneffüs etmesi hem de Peygamber Efendimizin hadisi şerifini yerine getirmeleri için güzel ve anlamlı projemizi devam ettiriyoruz. Gönüllülerimize fedakarca etkinliğe katılmaları ve gayretle çalışmalarından dolayı teşekkür eder, Rabbimden azimlerini artırmalarını, niyetlerini halis kılmasını niyaz ederim” dedi.