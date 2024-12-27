Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bugün 357 bini geçen gönüllümüzle hiçbir farklılığımıza bakmadan sadece iyilik temelinde, insana insan olduğu için değer veren bir hareketin 156 yıllık mirasçılarıyız” dedi.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Ankara Elmadağ’da geçen yıl MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlamada şehit düşen İbrahim Özdemir’in adının verildiği Sevgi Butiği’nin açılışına katıldı. Açılışa Yılmaz’ın yanı sıra şehit İbrahim Özdemir’in annesi Aysel Özdemir ve Elmadağlı vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Yılmaz, Kızılay olarak bazen bir sıcak çorba, bir ünite kan, bir palto, sıcak bir ayakkabı ya da battaniye ile sürekli olarak Türk halkının yanında olmaya çalıştıklarını ifade ederek, Kızılay’ın sadece afet zamanlarında ya da sağlık ihtiyacı olduğunda bir araya gelen bir kurum olmadığını kaydetti.

“İnsana insan olduğu için değer veren bir hareketin 156 yıllık mirasçılarıyız”

Kızılay’ın yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü görevi gördüğünü söyleyen Yılmaz, “Kızılay’ın görevi aynı zamanda toplumdaki sevgi, kardeşlik, dayanışma altyapısında, şemsiyesinde bir birleştirici kurum olmak. Biz, bugün 357 bini geçen gönüllümüzle hiçbir farklılığımıza bakmadan sadece iyilik temelinde, insana insan olduğu için değer veren bir hareketin 156 yıllık mirasçılarıyız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin dört bir tarafında bugün 178 tane Sevgi Butiğimiz var”

Özellikle aşevleri ve Sevgi Butiklerinin sürekli yürütülen iki ana faaliyet alanı olduğunu ve 2025 Stratejik Planı’nın içerisinde de bu iki ana faaliyeti daha fazla yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Kızılay dediğimiz zaman her zaman yemek, çorba aklımıza gelen olaylardan bir tanesi ve tarihimize baktığımız zaman insanların bir sıcak çorbayla, bir sıcak yemekle ağırlanması bizim tarihimizden de gelen bir özelliğimiz. Aşevlerimizde sadece aslında yemeğe ulaşamayanlara değil, aynı zamanda evinde tek başına yaşayan büyüklerimize, bazen engelli olduğu için yemek pişiremeyen kardeşlerimize kapılarını çalarak onlara bir dost eli uzatma fırsatı bulmuş oluyoruz. Bence Sevgi Butikleri de böyle aslında. Sevgi Butiklerimiz bizim aslında birer mağaza, birer kıyafet mağazası. Bunun içinde kışın ayakkabıların, montların ağırlıklı olduğu, yazın yazlık kıyafetlerin ağırlıklı olduğu; kişilerin gelip kendi zevklerine göre deneyerek üzerlerine olan kıyafetleri seçerek alabildikleri bir insani yaklaşımla aslında yardımın yapılabildiği bir model. Türkiye’nin dört bir tarafında bugün 178 tane Sevgi Butiğimiz var. Bugün 179’uncusunu açıyor olacağız ve giderek de bunları yaygınlaştırmayı yine bir hedef olarak kendimize koymuş durumdayız.”

Elmadağ’da geçen yıl MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlamada şehit düşen İbrahim Özdemir’in adını ilelebet yaşatmak için Sevgi Butiği’ne verdiklerine değinen Yılmaz, “Rabbim onu cennetinde ağırlıyor, biliyoruz. Rabbim ailesine de sabır versin ve onları cennetinde kavuştursun diyorum. Çok zor bir şey. İnsan annesini babasını kaybedince duygulanıyor ama evlat acısı bambaşka bir şey. Ablacığım ne mutlu ki bir şehit annesisiniz. Bu çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur” dedi.

Yılmaz, Sevgi Butiği’nin haftada iki gün açık olacağını ve randevu sistemiyle hizmet vereceğini sözlerine ekledi.