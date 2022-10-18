Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Malatya Üretim Üssü’nün 37 bin 500 metrekarelik kapalı alanda yer aldığını, şu ana kadar yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Malatya Üretim Üssü’nün 37 bin 500 metrekarelik kapalı alanda yer aldığını, şu ana kadar yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık beraberindeki basın heyetiyle birlikte, Malatya’da 1989’da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki vagon onarım fabrika arazisinde Türk Kızılay tarafından inşa edilen, bir bölümü faaliyete başlayan ve içerisinde sistem yapı, çadır-tekstil ve lojistik bölümlerinin bulunduğunu "Türk Kızılay Malatya Üretim Üssü"nde incelemelerde bulundu.

“Burası, yılda yaklaşık 1 milyon metrekare hafif çelik kapalı alan üretme kapasitesine sahip”

Kınık, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türk Kızılay’ın Malatya üretim üssünde afetlerde barınma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin üretildiğini belirterek, "Burada Kızılay modüler yapı sistemleri üretiyor. Ön üretimli prefabrik yapı sistemleri üretiyor, hafif çelik malzemeyle ve farklı malzemelerle kompozitinden ahşabına, panel saçlarına kadar çok farklı ürünlerle birleştirilmiş barınma sistemleri üretiyor. Burası yaklaşık yılda 1 milyon metrekare hafif çelik kapalı alan üretme kapasitesine sahip. Yılda 65-70 bin civarında konteyner tipi yaşam ünitesi ve barınak ünitesi üretme kapasitesine sahip. Burası üç vardiya, günlük 200 konteyner tipi yaşam ünitesi üretebilir durumda. Burası Kızılay’ımızın çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu afetlerdeki ihtiyacımız olan barınma noktasındaki ihtiyacımız olan çadırın yanına, bir sonraki aşaması olan konteyner veya yaşanabilir modüler üretmek maksadıyla kuruldu” dedi.

“Katar, İngiltere, Macaristan, Ortadoğu’da Irak, Suriye gibi ülkelere ihracatlarımız var”

Daha önce ithal edilen ürünlerin merkez üssünün kurulmasıyla birlikte yerli ve milli ürün olarak üretildiğini ifade eden Kınık, “Kızılay’ımızın kendi ihtiyaç duymuş olduğu ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Mesela kan merkezlerimizi, şehirlerimizin merkezinde bulunan kan ürünlerimizi burada üretiyoruz. Yine Kızılay’ımızın ikinci el kullanılmış tekstillerin geri dönüşüm kutularını burada imal ediyoruz. Şu an fabrikamızda 200 arkadaşımız çalışıyor. Fabrikamız tam kapasite faaliyete geçtiğinde 1000 arkadaşımız çalışacak bu Kızılay üretim üssümüzde. Bin aile buradan ekmek yiyecek. Milli ekonomiye ciddi katkımız var. Çin’den ithal edilen ürünler vardı daha önceleri. Bunları artık burada üretiyoruz. İthal ikame yerli ve milli bir ürün üretmiş oluyoruz. Diğer taraftan ihracat da yapıyoruz. Şu ana kadar Katar, İngiltere, Macaristan, Ortadoğu’da Irak, Suriye gibi ülkelere ihracatlarımız var. Ekonomiye de bu anlamda ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bu atıl kapasitenin ihyası için uğraşıyoruz. Önümüzdeki aylarda fabrikanın bir başka bölümü olan Kızılay Çadır ve Tekstil’in üretim alanında konfeksiyon imalatımız bu alanda başlayacak. İlk etapta 30 arkadaşımız istihdam edilecek. İlerleyen süreçte 200-250 civarında insan çalışacak ve istihdam edilecek. Burada da kişisel koruyucu ekipmanlar, personel üniformaları ve katma değerli ürünleri üretmeye bundan sonra çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Almanya’da lojistik maliyetleri azaltmak adına büyük bir tesisi uydu kardeşi olarak kuracağız”

Merkez üssünün Kızılay için sürdürülebilir finansman kaynağı olduğunu ve üretilen ürünlerin sosyal etki oluşturduğuna da değinen Kınık, “Mümkün olduğu kadar bundan sonraki süreçlerde milli afet barınma kapasitemize hizmet vereceğiz. Ama onun dışında da gerek inovatif ürünlerle de Savunma Bakanlığımıza, AFAD’a, Milli Eğitim Bakanlığımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, Birleşmiş Milletlere, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonuna, pek çok kurumsal yapılara çözümler üretiyoruz. Bunları daha da çeşitlendireceğiz, genişleteceğiz. Avrupa’da büyük bir talep var ve bu talebi karşılayabilmek adına Almanya’da bu fabrikanın bir uydu üretim merkezini kuruyoruz. Dolayısıyla Almanya’da lojistik maliyetleri azaltmak adına büyük bir tesisi uydu kardeşi olarak kuracağız. Katar’da benzer bir üretim üssü oluşturmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya’dan Kuzey Avrupa’ya ihracat, Katar aracılığı ile de sahra altı Afrika’ya ve Ortadoğu’ya ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Bütün bu emeklerimizi insanlığın onurunu korumak, ızdırabını dindirmek ve buradan elde edeceğimiz gelirlerle de vatandaşımızın, yoksulumuzun ihtiyacını gidermek ve onları afetlere zor şartlara hazırlamak için yapıyoruz. Burası bir taraftan Kızılay için sürdürülebilir finansman kaynağı, diğer taraftan üretmiş olduğu ürünlerle de sosyal etki oluşturan büyük bir yapı. Kızılay Yatırım bünyesinde 13 şirketimiz buna benzer yatırımlar yapıyor. Tamamı aynı maksatla çalışmaktadır” diye konuştu.

“Şu ana kadar 21 milyon dolarlık yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik"

Kınık, 37 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 400 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şu ana kadar 21 milyon dolarlık yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Bir o kadar daha yatırım yapılacak. Şu an fabrikanın oturmuş olduğu alan 37 bin 500 metrekarelik kapalı alan. Bu fabrika kadar önümüzdeki boş araziye bir daha fabrika yapılacak. Dolayısıyla panel üretimlerimiz diğer taraftan üretim bantlarımızın artırılması, hafif beton gibi farklı malzemelerin imalatı gibi ürünlerin burada üretilmesi, montajlanması noktasında kapasitemizi artırıyoruz. Yatırımlarımızı yaparken kontrollü bir büyüme ile bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.