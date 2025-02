Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, dünyanın her tarafında insanlara dokunmaya devam ettiklerini söyleyerek, "60 coğrafyada kriz yönetiyoruz" dedi.

Türk Kızılayı tarafından hayırseverlerin desteği ile Kayseri’de yaptırılan tesislerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, "Yürüyüşümüz ülke içerisinde 81 vilayette ve deprem bölgelerinde devam ederken, 60 coğrafyada da kriz yönetiyoruz. Başta Gazze olmak üzere 8 Aralık’tan sonra da Suriye’nin içerisinde yaptığımız iyilik operasyonları ile birlikte dünyanın 60 noktasında kriz yönetiyoruz. Bir yerde yetimlere sabah kahvaltısı hazırlıyoruz, bir başka yerde öğle yemeği, bir başka yerde de akşam üşümesinler diye sırtlarına hırka, ayaklarına çorap oluyoruz. Biz güneş batmayan bir hareketin mensuplarıyız. Bundan dolayı da her bir kırmızı yelekli ile 85 milyon kişilik ailemizden aldığımız destekle, devletimizin kurmay bakışından aldığı vizyon ile dünyanın her bir tarafında dokunmaya devam ediyoruz. Kadim şehir Kayseri’de olmaktan ve iyiliğin amiral gemisinin burada kandil yaktığını görmekten ziyadesiyle mutluyuz. Kayseri şubemiz Kızılay dostu valimizin himayesinde çok güzel işlere imza atıyor. Her bir iş adamımıza ve her bağışçımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, Kayseri’nin bir hayırseverler şehri olduğunu kaydederek, Kızılay’ın kendileri için önemli olduğunu, belediyeler olarak Kızılay’a en çok destek veren ilin de Kayseri olduğunu belirtti.

"Kızılay’sız bir Kayseri düşünemiyorum"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "3 yıldır Kayseri’deyim. Kayseri’de yaptığımız bütün hizmetlerde ve hayırlı işlerde Kızılay’ı hep yanımızda gördük. Kızılay’sız bir Kayseri’yi düşünmek benim için çok zor geliyor. Deprem bölgesinde görev yaptığımızda da öyleydi. Kırmızı yeleklileri gördüğümüz de melekleri görmüş gibi oluyorduk. Her yerde onlar vardı. Kayseri size inanıyor ve güveniyor. Kayseri her zaman Kızılay’ın yanındadır" diye konuştu.

Daha sonra yapılan dualarla tesislerin açılışı gerçekleştirildi.