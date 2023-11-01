Emet Kızılay Temsilciliği ilçenin muhtelif yerlerine astığı afişlerle vatandaşları Kızılay gönüllüsü olmaya davet ederken, Emet Meslek Yüksekokulunda farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Emet Meslek Yüksekokulunda stant açan Emet Kızılay Temsilciliği yeni gönüllü kayıtları gerçekleştirdi.

Kızılay gönüllülerinin ilk yardım eğitiminden afet yönetimine ve psikolojik destek sağlamaya kadar birçok alanda önemli işlere imza attığını belirten Emet Kızılay Şube Temsilcisi Ali Ceyhan, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye genelinde ve Emet’te vatandaşları Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.