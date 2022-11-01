Yeşilyurt Kızılay ekipleri, Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

Yeşilyurt Kızılay ekipleri, Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

Yeşilyurt Kızılay teşkilatı ve gönüllü üyeleri, 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde huzurevinde ziyaret düzenledi. Hazırladıkları ikramlıklarla birlikte Malatya Huzurevini ziyaret eden teşkilat mensupları, yaşlılarla eğlenceli vakit geçirdiklerini ve etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Kızılay Haftası nedeniyle Yeşilyurt Kızılay Şubesi olarak birçok etkinlik planladıklarını, bu etkinliklerden birinin de huzurevindeki yaşlıları ziyaret etmek olduğunu söyledi. Gönüllerle birlikte hazırladıkları ikramları yaşlılara sunarak onlarla güzel vakit geçirdiklerini belirten Korkmaz, “Yaşlıların da bu ziyaretten duydukları memnuniyeti görmüş olduk. Ayrıca huzur ve mutluluk duyduk. Gönüllüler ve yaşlılarla birlikte fotoğraf çektirerek bugünü güzel bir anı olmasını istedik” ifadelerini kullandı.