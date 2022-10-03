Sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmada fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapan Türk Kızılay; tüm gönüllüleri ile 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde 81 ilde eş zamanlı yürüyerek, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Türk Kızılay Mersin İl Merkezi öncülüğünde Mersin Yenişehir Millet Bahçesinde toplanan Kızılay gönüllüleri Cumhuriyet alanı yürüdü.

Kızılay, 2030 Stratejik Hedefleri arasında yer alan “Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum İçin Çalışmak” başlığıyla sağlıklı yaşam kültürünü geliştiriyor, toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanı Dr. Levent ÖZBAY “Türk Kızılay sağlık için olmazsa olmaz yürüyüş etkinliğinin Türkiye genelinde tüm İl ve İlçelerinde yapılmasına büyük önem veriyor. Tıp otoritelerinin söylediğine göre obezite, dünyada çok önemli ve çok ciddi sağlık sorunudur. Artık insanlar daha az hareket ediyor, daha çok kilo alıyor. Yeme alışkanlıklarımız doğaldan uzaklaşıyor. Obezite, toplumda kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biridir. Kızılay ise 1991 yılından bu yana 3-4 Ekim gününde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenleyerek fiziksel aktiviteden uzak bir hayatın beraberinde getirdiği kronik rahatsızlıklara dikkat çekmektedir. Yürüyüşe katılan bütün katılımcı ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Yürüyüş sonrasında katılanlara su ve meyve ikramında bulunuldu.