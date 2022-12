Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, Atlas Sineması’nda sinemaseverlerle buluştu. Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen festivalin açılış etkinliğinde Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş ve yakın dostu Bayram Bilge Tokel konuşmacı olarak katıldı.

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali başladı. Ölümünün 10. yılında Neşet Ertaş anısına düzenlenen festival boyunca beş ayrı mekanda 27 ülkeden 48 kısa film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek.

Neşet Ertaş anısına film gösterimi

Açılışın Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu’nun Neşet Ertaş anısına yaptığı “Ah Yalan Dünyada” isimli belgesel gösterimi ile yapıldığı programda ardından bir panel düzenlendi. Panele Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş festival başkanı Faysal Soysal’ın moderatörlüğünde konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşan Neşet Ertaş’ın Oğlu Hüseyin Ertaş, “Babamız nasıldıysa öyle görünüyordu, nasıl görünüyorsa da öyleydi. Tabii bizimle arasında daha sıkı bağlar olabilir ve bizimle daha açık konuşuyor olabilirdi. Ama genelde sizin gördüğünüz neyse, babamız da oydu. Bizim de ömrümüz ayrılıklarla geçti, belli bir yaşımıza kadar babamızı senede bir görebilirdik. Televizyonlarda, plaklarda, kasetlerde duyduğumuz türküleri bize mektup gibi gelirdi. Onun yaşadıkları, bizim hayatımız. Babamızdan bir mektup alır gibi seyrederdik onu" diye konuştu.

Öte yandan festivalde bu yıl ilk kez, ‘İnsani Bakış’ belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından ‘İnsani Bakış Ödülü’ verilecek. Ana yarışma seçkisinde de 3 yapıma ödül takdim edilecek. Etkinlik kapsamında en iyi film ödülü 30 bin TL, özel jüri ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL olarak belirlenirken, ’İnsani Bakış Belgesel’ seçkisinde yer alan filme ise 15 bin TL değerinde ‘İnsani Bakış’ ödülü takdim edilecek. Festivalin Fono Film Post Prodüksiyon ödülü ise bu yıl 30 bin TL değerinde olacak. ’40 Yıllık Hatır’ kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına dostluk ödülü takdim edilecek. Festival kapsamında ’Onur Ödülü’ ise sinemanın duayenlerinden Ayla Algan’a ve Türk sinemasının yıldız oyuncusu Yusuf Sezgin’e verilecek.

Avrupa yakasında Atlas Sineması, Artizan Sanat, Beyoğlu Akademi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek festivalin kısa film yarışma seçkisinde Türkiye’den "Salto-Mortale","Birlikte, Yalnız", "Birth of the Two Departeds", "Babamın Öldüğü Gün", "Karıncanın Ayak İzleri", İtalya’dan "End of September", Şili’den "Estrellas Del Desierto", İran’dan "War and Color", Kırgızistan’dan "Warrior", Finlandiya’dan "Nesting", Kanada’dan "Clara is Gone", ABD’den "Finis Terrae", İrlanda’dan "Scrap", Afganistan’dan "Shabnam" ve Polonya’dan "Vyraj" filmleri yer alıyor.