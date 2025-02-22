Türk Kızılayı Manisa Şubesi ekipleri Sarıgöl ilçesinde dondurucu soğuğa rağmen kan bağış kampanyasını gerçekleştirerek 40 ünite kan topladı.

Türk Kızılayı tarafından Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde mobil kan alma aracıyla kan bağışı topladı. Sabah saatlerinde dondurucu soğuğa rağmen vatandaşlardan kan bağışını gerçekleştiren ekipler 40 ünite kan topladı. Soğuk havalara aldırış etmeden ihtiyaç duyulan kan hizmetini sürdürdüklerini ifade eden Sarıgöl Türk Kızılayı Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Sarıgöl’de yıllardan beri kan bağışı kampanyası yapmaktayız. Bugün soğuk olmasına rağmen 40 ünite kan toplandık. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bir ünite kan üç hayat kurtarır. Sağlıklı olan kronik hastalığı bulunmayan 18-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler" dedi.