DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, Düzce’ye gelmeye devam ederken, depremzedelerin yüzleri Kızılay’da gülüyor. Vatandaşlara hem elbise hem de gıda desteği veren ekipler, ailelerin yanlarında olmaya devam edecek.

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, Düzce’ye gelmeye devam ederken, depremzedelerin yüzleri Kızılay’da gülüyor. Vatandaşlara hem elbise hem de gıda desteği veren ekipler, ailelerin yanlarında olmaya devam edecek.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il etkilenmiş binlerce kişi hayatını kaybetmişti. On binlerce binanın ağır hasarlı olduğu bölgelerden Düzce’ye yakınlarının yanlarına gelen veya yurtlarda kalan kişi sayısı ise 4 bin 700’ü geçti. Kızılay Düzce şubesi, depremzedeler için çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Düzce’ye gelen depremzedeler için sosyal marketi vatandaşların kullanımına açan Kızılay, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar sürdürüyor. Yüzlerinin gülmesi için mont, bot, kazak, süveter, yelek, çorap, iç çamaşırı gibi ürünlerin hediye edildiği depremzedelere ayrıca gıda yardımları da yapılıyor.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, “Bizler burada o bölgelerden Düzce’ye gelmek zorunda kalan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Hem gıda, hem giyim mağazamız hem de barınma ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları AFAD’a yardım etmeye çalışıyor. Bizde bu çerçevede Kızılay olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Burası sosyal bir market. Buraya gelen vatandaşlar ihtiyacı kadar hem kışlık kıyafetlerini hem ayakkabı hem mont ve diğer ihtiyaçlarını alabiliyor. Kadın, çocuk, yetişkin kıyafetlerimiz var onlara veriyoruz. Buradaki sosyal marketimiz bütün yıl ihtiyaç sahipleri için hizmet veriyor. Ama tabi şu anda depremzedelere bu hizmeti veriyoruz. İç çamaşırından bütün ihtiyaçlara kadar tamamını buradan tedarik edilebiliyor. Yeterli stoklarımız var. Gıda ihtiyacı olanlar var onların gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belli ihtiyaçları olan aileler var. 1 yıllık kirasını almamak şartı ile tahsis edilen aileler var. Bu ailelerimizi oraya yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bir takım ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.