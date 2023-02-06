Türk Kızılayı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçerek bölgeye tüm ekiplerini seferber etti.

Türk Kızılayı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçerek bölgeye tüm ekiplerini seferber etti.

Türk Kızılayından yapılan açıklamada; merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Kızılay’ın personel ve gönüllülerinin koordine edilerek, deprem bölgelerine mobil mutfak, ikram araçları, çadır ve battaniye sevki yapıldığı bildirildi. Kızılay Afet Operasyon Merkezi koordinasyonunda; Adana Afet Müdahale Merkezi, Ankara Afet Müdahale Merkezi, Düzce Afet Müdahale Merkezi, İzmir Afet Müdahale Merkezi, Elazığ Afet Müdahale Merkezi, Erzurum Afet Müdahale Merkezi, Kırklareli Afet Müdahale Merkezi, Muş Afet Müdahale Merkezi ve 11 Kızılay şubesinden uzman ekipler bölgeye intikal etmek üzere harekete geçti.

"Hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 7,4 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olmak üzere 7 vilayette büyük bir hasar oluşturduğunu belirleterek, "Elimiz yüreğimizde beklediğimiz fay hattıydı ve kırıldı. Devletimizin bütün mekanizmaları afet seferberliğine geçmiş durumda. AFAD, uluslararası afet müdahale seviyesinde afet ilan etti. Biz de Kızılay’ın bütün barınma, gıda, beslenme ve kan hizmetleri kapasitesini bölgeye seferber ediyoruz. Bütün yerel şubelerimiz şu an arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahadalar. Mobil tırlarımız sahaya intikal ediyor. Çadırlarımız 9 afet bölge müdahale merkezinden yükleniyor. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür. Bu büyük afetin altından da kalkacaktır. Hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor" dedi.

Mobil mutfak ve ikram araçları depremzedelerin hizmetinde

Kızılay, 71 ikram aracı ve 3 mobil mutfak tırı ile depremden etkilenen illerde beslenme hizmeti vermek için görevlendirildi. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişilik beslenme hizmeti gerçekleştirildi. Ayrıca 25 bin adet ikramlık malzeme, 15 bin kişilik çorba, 20 bin adet sıcak/soğuk içecek ve 5 binin üzerinde su dağıtıldı. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar, yaklaşık 16 bin battaniye, binden fazla çadır ve 50 adet yatak sevk etti.