Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçen Kızılay, personel ve gönüllülerini koordine etti, deprem bölgelerine çadır ve battaniye sevk etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçen Kızılay, personel ve gönüllülerini koordine etti, deprem bölgelerine çadır ve battaniye sevk etti.

Türkiye, sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk şokunu atlamaya çalışırken Kızılay yardım ulaştırmak için 7/24 çalışma esasına geçmiş durumda. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis başta olmak üzere pek çok ilde şiddetli olarak hissedilen deprem için Ankara Etimesgut’ta bulunan Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masası kuran Kızılay, AFAD’da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek görevlere yönelik olarak da planlamaları sürüyor. Ankara Türk Kızılay Etimesgut Yerleşkesi’nde depolarda bulunan battaniye, mutfak kiti, ısıtıcı ve çadırlar tırlara yüklenerek sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

150’den fazla personel ve onlarca gönüllü sahada

Kızılay ekipleri ilk andan itibaren afet bölgesine hareket etti. Depremin hemen ardından Kızılay ekipleri bölgeye intikal etti. Depremden etkilenen ve geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımıza destek olabilmek için Kızılay tüm imkanlarını seferber etti. 150’den fazla profesyonel çalışan ve onlarca Kızılay gönüllüsü bölgede çalışmalara destek veriyor.

Mobil mutfak ve ikram araçları depremzedelerin hizmetinde

Kızılay, 71 ikram aracı ve 3 mobil mutfak tırı ile depremden etkilenen illerde beslenme hizmeti vermek için görevlendirildi. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişilik beslenme hizmeti gerçekleştirildi. Ayrıca 25 bin adet ikramlık malzeme, 15 bin kişilik çorba, 20 bin adet sıcak/soğuk içecek ve 5 binin üzerinde su dağıtıldı. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar, yaklaşık 16 bin battaniye, 1000’den fazla çadır ve 50 adet yatak sevk etti.

“48 saat içerisinde barınmaya odaklanacağız”

Afetin kış mevsiminde yaşanması ile sevkiyatta önceliğin vatandaşlara kışlık malzeme ulaştırılması olduğunu belirten Kızılay Uluslararası İlişkiler Politikalar Direktörü Kaan Saner, “Deprem sabaha karşı yaşandı. O bölgedeki soğukluk vatandaşları daha fazla etkiliyor. Biz ilk olarak battaniye ve sıcak hazır tüketilir yemek üzerinde duruyoruz. Bu nedenle battaniye sevkiyatlarımız, gıda dışı malzeme ve gıda sevkiyatımız devam ediyor. 5 adet aş evimiz var bölgede, sıcak yemek çıkartıp halkımıza dağıtıyoruz. Şu an için bunlar müdahalemizin önceliğini oluşturuyor. Daha sonraki 48 saat içerisinde barınmaya odaklanacağız. Bu işlemde de sağlam devlet binalarında ya da çadırlarda olacak. Bunun için de hazırlıklarımız ve sevkiyatlarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Kullanılmamış malzemelerin sevki

Afet bölgesindeki depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Kızılay Şubeleri, 168 çağrı merkezi ve Kızılay’ın web sitesi üzerinden nakdi ve ayni olarak yardımda bulunabileceklerini hatırlatan Saner, “Bölgede kış koşulları zorlu olduğundan vatandaşların soğuktan korunması önceliğimiz. Battaniye, ısıtıcı, sıcak tutacak kışlık giyişiler bizim için öncelikli bağışlar arasında. En önemlisi de kullanılmamış malzemelerin sevki afetzedelerin hem onurunun hem de sağlığının korunması açısından önem teşkil ediyor. Vatandaşlarımız bu tür bağışlar için iletişim kanalı arıyorlarsa web sitemizi ziyaret edebilirler, 168 çağrı merkezinden yönlendirileceklerdir. Ayrıca Kızılay Şubeleri de yardım için temas noktalarıdır. Her ildeki Kızılay Şubesi de nakdi ve ayni yardım kabul etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

“Kızılhaç Kızılay Hareketi için de bir acil yardım çağrısına çıkacağız”

Kızılay’ın 192 yardım kuruluşunun mensubu olduğu Ulusal Kızılhaç Kızılay Hareketi’nin üyesi olduklarını ve devletin onay vermesi ile yardım çağırısında bulunacaklarını aktaran Saner, “Şu anda hareket ile yakın irtibat halindeyiz. Kızılhaç Kızılay Hareketi için de bir acil yardım çağrısına çıkacağız. Fakat ihtiyaçların daha netleşmesi bizim için önemli onun için uğraşıyoruz” dedi.