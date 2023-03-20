Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, düzenlendiği toplantıyla 5 yıllık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bitlis merkezde görev yapan yerel ve ulusa basın mensupları ile bir araya gelen Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, 5 yıl içerisinde yapmış oldukları ayni ve nakdi yardımlar hakkında bilgiler verdi. 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatarak, ileriye yönelikte projelerinde de bahseden Cengiz, köklü bir geçmişe sahip olan Kızılay’ın sadece kan ihtiyacı ve sıcak aş teminiyle ilgilenmediğini, yardım yelpazenin geniş olduğunu vurguladı. Hem kentte hem de çevre illerde yaşanan doğal afetlerde görev aldıklarını, personel ve gönüllüleriyle halkın yaralarını sarmanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Cengiz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden dolayı kente gelen 5 bin 679 depremzedeye yardımda bulunduklarını söyledi.

Kızılay’ın farklı alanlarda yardım çalışmalarını yürüttüğüne dikkat çeken Cengiz; gıda kolisi, hijyen seti, kıyafet yardımı, çocukların temel ihtiyaç malzemesi, engeli cihaz yardımı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek ve nakdi yardım başta olmak üzere doğal afetlerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade etti.