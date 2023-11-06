Muş’un Varto Kızılay Şube Başkanı Sezgin Yonat, Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde ana sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Kızılay Varto Şube Başkanı Sezgin Yonat, Cumhuriyet İlkokulundaki ana sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek, Kızılay ile ilgili bilgiler verdi. Yonat, “Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencilerimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Kızılay’ın önemini ve hangi konularda neler yapabildiğini anlattık. Öğrencilerimize de kek ikram ederek; balon, bayrak ve rozet hediye ettik. Çocuklarımız geleceğimiz olduğu için onların Kızılay’ı şimdiden öğrenmeleri ve gönüllü olmalarını sağladık. Kendilerine başarılar dilerim” dedi.