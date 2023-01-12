Cenaze törenine, AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, Ak Parti İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, sevenleri ve ailesi katıldı.

Merhum Mehmet Kanlı için bugün İncivez camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Kanlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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