Samsun’da Kızılay aşevi kurulması için imzalar atıldı. Aşevi 2023 yılında hayata geçecek.

Samsun’da Kızılay aşevi kurulması için imzalar atıldı. Aşevi 2023 yılında hayata geçecek.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın huzurunda taraflar arasında protokol imzalandı. Kızılay aşevi 2023 yılı içerisinde Baruthane Mahallesi’ndeki Külliye içerisinde faaliyete geçecek. Yapılacak olan Kızılay aşevinden günde 6 bin kişi çorba ve 2 bin kişi üç öğün yemek alabilecek.

Kızılay aşevine, 2020 yılında koronadan vefat eden eski Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel’in ismi verilecek.