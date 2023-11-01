Ağrı’da Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tatlı, Kızılay’ın Türkiye’nin en köklü ve en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, “Kızılay, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktadır. Biz de Ağrı’da Kızılay’ın faaliyetlerini sürdürüyoruz. Eğitim alanında da Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içindeyiz. Okullarımızda Kızılay kulüpleri kurarak, öğrencilerimize Kızılay’ın misyonu ve vizyonu hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin kan bağışı bilincini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Eğitime destek olmak için de okullarımıza kırtasiye malzemesi, kışlık giysi ve ayakkabı gibi yardımlarda bulunuyoruz.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kızılay Haftasını kutladı. Kökrek, “Kızılay, ülkemizin gurur kaynağı olan bir kurumdur. İnsanlık adına yaptığı çalışmalarla takdir toplamaktadır. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kızılay ile iş birliği halindeyiz. Öğrencilerimize Kızılay’ın değerlerini ve faaliyetlerini anlatarak, onlara sosyal sorumluluk duygusu kazandırmayı amaçlıyoruz. Kızılay’ın eğitime verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Tatlı, Kökrek’e Kızılay flaması ve rozeti takdim etti.